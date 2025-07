CAMDA abre inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada em Adamantina

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada “Juntos com a Camda”, promovida pela Cooperativa Camda. A ação integra as comemorações pelos 60 anos da cooperativa, fundada em Adamantina. O evento será realizado no dia 28 de setembro, com largada às 8h, em frente à loja matriz da Camda, na Vila Endo.

A edição de 2025 é inspirada no sucesso do primeiro evento, realizado no ano passado, que reuniu praticantes de corrida e caminhada de toda a região. Com ainda mais expectativa, a proposta une incentivo à prática esportiva e ações de responsabilidade social.

Além da estrutura preparada para a prática das duas modalidades, o evento contará com estações de lazer para crianças, com brinquedos infláveis e pula-pula, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. A iniciativa promove não apenas a atividade física, mas também a integração das famílias e da comunidade.

MODALIDADES, INSCRIÇÕES E PREMIAÇÕES EM DINHEIRO

As modalidades disponíveis são: corrida de 5 km e caminhada de 3 km. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, às 23h59.

Para a caminhada de 3 km, não há taxa de inscrição, mas é solicitada a doação de 5 kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão). A participação é aberta a pessoas de todas as idades.

Já para a corrida de 5 km, as inscrições são destinadas a participantes a partir de 16 anos. O público em geral paga uma taxa de R$ 49,90 + R$ 6,50 de serviço, além da doação de 1 kg de alimento não perecível. Participantes PCDs, cooperados ou colaboradores da Camda têm isenção da taxa, mediante a doação de 5 kg de alimentos.

Os 400 primeiros inscritos nas duas modalidades receberão um kit de participação, contendo camiseta, sacochila, boné, frutas, isotônico e medalha de participação. Entre os participantes da corrida, haverá troféus para os primeiros colocados e premiações em dinheiro nas categorias masculina e feminina.

Com essa iniciativa, a Camda valoriza a prática esportiva e estimula a superação pessoal entre os atletas, reforçando seu compromisso com a saúde, o bem-estar e a cidadania. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

