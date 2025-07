Jornalista Eduardo Graboski assume coordenação do Miss Brasil em SP e promete revelar mais talentos

O jornalista e assessor de mídia Eduardo Graboski acaba de assumir a coordenação do Miss Brasil Internacional no Estado de São Paulo. A partir de agora, é ele quem comanda as seletivas na região mais populosa do país, as ações de marketing e os eventos do concurso.

Tendo a sua tragetória profissional iniciada em Adamantina, onde possui familiares, atualmente com mais de 15 anos de experiência na comunicação e concursos de beleza, Graboski agora mergulha no universo dos projetos internacionais. A missão é grande: garimpar talentos, preparar as candidatas e levá-las ao estrelato com elegância, oratória, presença e propósito.

“É uma grande responsabilidade. O Miss Brasil Internacional vai muito além da beleza: buscamos mulheres completas, com atitude, carisma, inteligência emocional e que representem com orgulho a força e o poder da mulher brasileira. A expectativa é grande para a nossa etapa estadual”, comenta Graboski.

O Miss Brasil Internacional é uma franquia do Supertalent World, realizado há mais de 60 anos no Japão. Apenas uma brasileira será selecionada para a etapa mundial. Antes disso, as eleitas em seus estados passarão por um confinamento no Espírito Santo, com dinâmicas, ações de marketing e treinamentos.

Graboski diz que as seletivas no estado começam no dia 22 de julho, com casting em várias regiões. “Nosso estado tem uma diversidade única, esse é o grande barato. A missão é revelar mais talentos no interior de São Paulo, gerar novas parcerias com eventos regionais e criar mais oportunidades para mulheres comuns que buscam fama, reconhecimento e empoderamento”.

Entre os requisitos para se tornar uma Miss Brasil estão: idade entre 18 e 38 anos, altura mínima de 1,55m, morar no país, ter boas condições de saúde e, principalmente, desejo de usar sua imagem para causas sociais. O concurso não exclui casadas, divorciadas, viúvas e nem mães.

Com isso, a coordenação de São Paulo reforça o prestígio no universo artístico e amplia seu compromisso com projetos que valorizam a mulher, a diversidade e o talento. A expectativa agora é para descobrir quem será a próxima modelo a brilhar nacionalmente – e, quem sabe, no mundial do Japão.

Por Anddreh Ponttez

.