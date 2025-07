José Tiveron de Adamantina ganha reconhecimento como Prefeito Inovador

O prefeito de Adamantina, José Tiveron, será reconhecido com o título de Prefeito Inovador 2025 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Oeste Paulista, que acontece no dia 7 de agosto, em Presidente Prudente. A homenagem é resultado da transformação digital implantada no município, com destaque para o Programa “Sem Papel”, que eliminou totalmente o uso de papel nos processos administrativos da Prefeitura.

Com a digitalização, os trâmites passaram a ser feitos por um sistema integrado que interliga secretarias, padroniza a tramitação de documentos e amplia o controle e a transparência da gestão. “O programa ‘Sem Papel’ simboliza essa virada de chave, nosso trabalho tem um norte claro: entregar à população serviços com mais agilidade, mais transparência e mais respeito ao tempo das pessoas.” destaca o prefeito.

A informatização também reorganizou setores como o financeiro e o contábil, promovendo mais segurança e responsabilidade fiscal. A cidade também avança em outras frentes tecnológicas, como o Sistema Informatizado de Gestão em Saúde (SIIGS), que conecta as unidades de atendimento e centraliza o prontuário do paciente e o rastreamento da frota municipal, que garante economia, controle e eficiência. “São pilares de um mesmo projeto de cidade inteligente, que valoriza o servidor, cuida do erário e prioriza o bem-estar da população”, completa Tiveron.

Além da homenagem, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Adamantina, Carlos Barbosa, participa do evento apresentando os resultados da transformação digital. “A Governança Digital aqui não é retórica, é realidade. Ela está nos trâmites administrativos, nos serviços ao cidadão e no compromisso com o futuro”. Segundo ele, o diferencial está no método: “Planejamento rigoroso, metas claras, investimentos certeiros e compromisso com o bem público.”

O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Presidente Prudente e a Fundação Inova Prudente, com apoio do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista. A iniciativa reunirá prefeitos, vereadores, gestores e especialistas para a troca de experiências e apresentação de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável dos municípios.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, parlamentares, representantes de universidades e entidades. Devem ser feitas pelo site: sympla.com.br/rcd. O Rota do Pantanal é o hotel oficial do evento, com condições especiais para participantes.

A programação do Fórum inclui palestras, painéis e a presença de empresas expositoras, como Placarsoft, Portal de Compras Públicas, Instar, Licitar Digital e Techdengue, que apresentarão ferramentas e sistemas voltados à melhoria da gestão pública, transparência, digitalização de serviços e eficiência administrativa.

Prefeitos Inovadores 2025 – A entrega do título de Prefeito Inovador 2025, realizada pela Rede Cidade Digital, é uma homenagem a gestores municipais que se destacam na aplicação de tecnologia e inovação na gestão pública. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

.