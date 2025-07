Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública para elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA)

A iniciativa acontece nos termos do artigo 9º parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000).

A Prefeitura de Adamantina realiza nesta quinta-feira (31), às 19h30 no plenário da Câmara Municipal audiência pública para elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Podem participar da audiência representantes das associações de bairros, de classe e demais entidades, bem como a população adamantinense.

Sugestões para elaboração do PPA

A população pode contribuir com sugestões para a elaboração do PPA. Para isso, basta acessar o link: https://www.adamantina.sp.gov. br/portal/servicos/1096/ sugestoes-para-ppa-2026-29/