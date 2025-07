Prefeitura de Adamantina divulga agenda cultural do mês de agosto

Abrindo a programação do mês, será realizada a “Semana Municipal da Capoeira”. No domingo (3), será realizada a reinauguração da “Roda Estação Recreio”, a partir das 9h na Estação Recreio. Entre os dias 4 e 8 na Casa Afro será realizada uma exposição sobre o tema e é voltada para as escolas municipais, estaduais e particulares. Ainda como parte da semana, no dia 6, haverá uma roda de conversa com autoridades locais. Abrindo a programação do mês, será realizada a “Semana Municipal da Capoeira”. No domingo (3), será realizada a reinauguração da “Roda Estação Recreio”, a partir das 9h na Estação Recreio. Entre os dias 4 e 8 na Casa Afro será realizada uma exposição sobre o tema e é voltada para as escolas municipais, estaduais e particulares. Ainda como parte da semana, no dia 6, haverá uma roda de conversa com autoridades locais. No sábado (9), o encerramento da semana a partir das 17h com a roda de capoeira no Parque dos Pioneiros. Além disso, haverá ainda a partir das 18h intervenção circense com “Circo Imaginário” e a partir das 20h, um especial em comemoração ao Dia dos Pais com Beto Munhoz e Banda.



Exibição de filmes e oficina no Ponto MIS

Integrando a agenda cultural, haverá a exibição de filmes do Pontos MIS no Anfiteatro Fernando Paloni nos dias 14, 21 e 28 e, ainda, uma oficina sobre como fazer cinema com celular que será ministrada por Ralph Friedericks, no dia 26 de agosto, a partir das 18h. Rock na Praça

No dia 15 de julho, será realizada mais uma edição do Rock na Praça, na Praça Elio Micheloni. A partir das 20h, subirão ao palco as bandas Raul Rock Experience e Noção Zero.

Viagem Literária

Ainda em agosto, Adamantina recebe mais uma edição do Programa Viagem Literária que é promovido pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas e SP Leituras. A contação de história será com Drika Nunes, contadora de histórias premiada e que tem experiência internacional. A programação acontece no dia 13, tanto às 9h quanto às 14h, na Biblioteca Municipal Jurema Citeli, a atividade é voltada a alunos do Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos), mediante agendamento de horários. Domingo para crianças

No domingo, dia 24 de agosto, haverá o Domingo Para Crianças no Parque dos Pioneiros a partir das 17h com a apresentação da Cia LuJu de teatro, com o espetáculo As Aventuras de Pipoca e Jujuba.

Jornalista Natacha Dominato