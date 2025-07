Prefeitura de Adamantina recebe deliberações apresentadas na II Conferência Municipal da Pessoa Idosa e na XIV Conferência de Assistência Social

Deliberação durante a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Durante a conferência municipal dos direitos da pessoa idosa, foi deliberada para a Secretaria de Assistência Social as seguintes propostas:

• A realização de uma campanha para arrecadação de recursos para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa por meio da campanha do Imposto de Renda do Bem através de uma empresa contratada para captação de recursos na pessoa jurídica.

• Capacitação permanente para os conselheiros anualmente

• Fortalecimento da divulgação nos meios de comunicação da Campanha do Imposto de renda do Bem

• Conselho Itinerante da pessoa Idosa

• Realização do Fórum municipal com participação de todos conselhos.

• Fortalecimento do trabalho em rede reavaliando os fluxos e protocolos existentes.

• Divulgação dos direitos e acesso de informações para a pessoa idosa

• Articulação com o executivo para a possibilidade de ampliação de equipe na área de Assistência Social para a implantação do serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas idosas.

Foi solicitado ainda a Secretaria de Cultura e Turismo e o retorno do programa viola caipira e dança circular sênior e, ainda, para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, a reforma de espaços públicos para o cumprimento das normas de acessibilidade e eliminação de barreiras arquitetônicas