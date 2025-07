San Remo vence e confirma liderança na Copa Alta Paulista de Veteranos

No encerramento da última rodada da primeira fase da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio realizada no domingo (24) os jogos aconteceram no campo do Parque Iguaçu.

Com ausência dos dois principais goleiros, a comissão técnica do San Remo E.C./Adamantina foi obrigado a improvisar o jogador Leandro “Tataieta” para a posição. A improvisação acabou dando certo e o time do Jardim Brasil saiu com o resultado positivo vencendo pelo placar de 4 a 1, o Grupo Master F.C./ Osvaldo Cruz.

E goleiro praticou várias defesas e inclusive foi escolhido como o craque da rodada. Os gols foram marcados através Jackson Lima (2), Marcinho Bela Vista e Eduardo Bolinho. O resultado positivo mantém a equipe com 100% de aproveitamento, invencibilidade e a liderança do Grupo A.

Já no segundo jogo, no clássico adamantinense o Paulista Veiculo/ Parque Iguaçu F.C. saiu vencedor com o placar de 3 a 2, contra a equipe da Alamandas F.C./Adamantina.

Destaque para o jogador Renatinho que marcou duas vezes e Valdir Valle que marcou para a equipe vencedora.

ADPM ADAMANTINA

Os organizadores definiram os locais e dias dos jogos das quartas de finais com os seguintes duelos.

No domingo (3) os jogos acontecerão no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina).

No primeiro jogo às 9h15, CME Osvaldo Cruz enfrenta Flórida Paulista F.C.

E no segundo jogo, às 10h15, Paulista Veiculo/ Parque Iguaçu F.C. e Pracinha F.C.

INÚBIA PAULISTA

O encerramento das quartas de finais será no domingo, dia 17 de agosto, no campo ao lado do Estádio Municipal de Inúbia Paulista com dois jogos.

No primeiro jogo San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Supermercado Godoy enfrenta o Brahmanos F.C./ Bastos.

E no segundo jogo, Lobos F.C/ Inúbia Paulista enfrenta o ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

ARBITRAGEM

Claudemir Tureba

ORGANIZAÇÃO

Osvaldo da Silva “Pexeiro”, Vinícius e Marcel Bussi

Por: Jair Kbça

.