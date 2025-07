Equipe de voleibol da ETEC Eudécio Luiz Vicente disputa a final estadual dos Jogos Escolares

O esporte escolar de Adamantina segue ganhando destaque no cenário estadual. Nesta quinta-feira (31), a equipe masculina de voleibol da ETEC Eudécio Luiz Vicente embarcou rumo à cidade de Praia Grande (SP) para disputar a fase final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP).

A classificação para a etapa final coloca o time entre as 16 melhores equipes do Estado de São Paulo, feito que reforça a qualidade técnica e o comprometimento dos alunos/atletas da unidade, que representam com orgulho o município de Adamantina e toda a região.

A equipe é comandada pelos professores Pedro Milanezi e Hebert, que têm desempenhado um papel fundamental na preparação dos jovens atletas. O projeto esportivo também conta com o importante apoio da direção da ETEC, representada pelo diretor Sérgio Pegorari, pelo assistente de direção Piretti, além de coordenadores e professores que incentivam o desenvolvimento esportivo integrado à formação educacional.

A direção da escola fez questão de reconhecer publicamente o esforço e a dedicação de todos os envolvidos. “Queremos parabenizar os nossos alunos/atletas e o treinador da equipe, Prof. Rildo José, que pelo terceiro ano consecutivo leva o nome da nossa escola às finais dos Jogos Escolares”, declarou em nota oficial.

A comunidade escolar e a cidade de Adamantina acompanham com entusiasmo essa jornada esportiva, na torcida por mais uma conquista para o voleibol da ETEC Eudécio Luiz Vicente.

