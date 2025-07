Administração confirma recurso R$ 2,4 milhões para implantação de Sistema de Digitalização da Saúde

Por meio das redes sociais a Administração Municipal confirmou a conquista do recurso no valor de R$ 2.410.000,00 destinados pela deputada federal Adriana Ventura (NOVO) para investimento na área da Saúde. O anúncio feito pelo prefeito José Tiveron (NOVO) acompanhado pelos vereadores do partido Cid Santos, Mary Alves e Eder Ruete, além da secretária Cris Jacomasso Marquetti.

De acordo com as informações passadas no vídeo postado, o expressivo valor será utilizado para a implantação do SIGS (Sistema de Digitalização da Saúde), que promete transformar o atendimento nas unidades do município.

“O recurso já está cadastrado no sistema, aguardando liberação por parte do Governo do Estado responsável pela transferência, mesmo sendo um recurso federal”, explicou o chefe do executivo.

O SIGS foi uma das principais promessas de campanha do então candidato José Tiveron, em 2024, e fez parte do Plano de Governo para a gestão 2025/2028.

“Agradecemos a deputada federal Adriana Ventura pela importante indicação de emendas à saúde do nosso município. Nosso agradecimento também aos vereadores Éder, Meire, Cid Santos(NOVO) e Gabi Calil (PRD), que apoiaram essa conquista com articulação e compromisso com a população. Adamantina segue no rumo certo: com união, planejamento e resultados”, destacou o prefeito.

Por Folha Regional Adamantina

