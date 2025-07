1948 – A economia no patrimônio e no início do município, foi a indústria extrativa, pois com a derrubada das matas o comércio de toras de madeira de lei era muito rentável. Dezenas de caminhões transportavam diariamente madeiras das matas para atender aos pedidos.

Nesta época, cinco serrarias tinham atividade de desdobrar as toras e dezenas de empresas comercializavam as madeiras e dormentes.

Por João Carlos Rodrigues / Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

