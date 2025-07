Presidente da Federação Paulista de Atletismo destaca conquista de recurso para construção de Pista em Adamantina

Em vídeo postado nas redes sociais do prefeito José Tiveron nesta semana, o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira, fez questão de parabenizar a Cidade Joia pela conquista do recurso junto ao Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 3,5 milhões para a construção de uma pista de Atletismo de alto rendimento.

“Adamantina já tem uma história de sucesso na descoberta de talentos para o Atletismo e, com certeza, com essa pista vai desenvolver muito mais atletas e também a economia do município”, ressaltou.

A liberação do expressivo recurso foi oficializada pelo próprio governador Tarcísio de Freitas durante cerimônia realizada no dia 17 de junho, em Presidente Prudente. Tiveron esteve presente e celebrou a conquista, destacando o impacto positivo que o novo espaço terá para o esporte local. “A nova pista é um sonho antigo dos nossos atletas e abre caminho para a descoberta de novos talentos, oferecendo estrutura adequada para treinamentos e competições”.

O presidente da Federação também destacou que o futuro e equipamento esportivo proporcionará que Adamantina promova treinamentos qualificados e sedie competições nacionais, campings internacionais e eventos diversos.

“Além de talentos e benefícios econômicos, projetará o município no grande mercado esportivo brasileiro. Então, com a FPA em tudo o que dor possível para concretizar esse importante projeto”, acrescentou Joel.

A área prevista para receber a pista possui cerca de 18 mil metros quadrados e está localizada ao lado do trevo principal da cidade. A atual administração estuda a viabilidade de implantar o projeto naquele local, com possibilidade de integrar a estrutura a um complexo esportivo maior, que inclui o ginásio municipal de esportes, quadras de apoio, o recinto poliesportivo e o campus III da Fundação Educacional de Adamantina (FAI).

Por Folha Regional Adamantina

