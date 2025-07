Adamantina fortalece parcerias em encontro com a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas

Prefeitura busca ampliar rede de apoio e alinhar ações sociais com os programas estaduais

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, recebeu nesta terça-feira (01), no Palácio dos Bandeirantes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Adamantina, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, acompanhada da vice-presidente, Vilma Josefa Guelsi de Alcântara. O objetivo do encontro foi para o alinhamento das iniciativas sociais do município.

“Estabelecer diálogo e cooperação é essencial para transformar políticas públicas em ações concretas. A equipe técnica do Fundo Social de São Paulo está preparada para apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos municípios na implementação de ações que levam mais desenvolvimento social às comunidades em situação de vulnerabilidade”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Um dos principais assuntos do encontro foi o programa Caminho da Capacitação e a apresentação de outros programas estaduais como as Escolas de Qualificação Profissional e as ações de Ajuda Humanitária. Também foram discutidas estratégias para ampliar a rede de apoio e fortalecer os projetos voltados ao desenvolvimento social e econômico local.

Por Assessoria

