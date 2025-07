Prefeitos de 10 cidades debatem em Adamantina a reorganização de atendimentos em hospitais da região

Representantes dos 10 municípios que compõem a microrregião de saúde de Adamantina participaram, nesta segunda-feira (30), de uma nova reunião sobre o processo de regionalização da saúde, que voltou à pauta do Governo do Estado. O encontro foi realizado na Santa Casa de Adamantina e contou com a presença dos prefeitos José Tiveron (Adamantina), Ricardo Watanabe (Mariápolis), João Francisco (Pacaembu), Laércio Biasi (Pracinha), Fernando Rossi (Inúbia Paulista), além de Tati Guilhermino (Lucélia), que atua como interlocutora dos gestores.

Segundo Tati, a reunião teve como objetivo alinhar as estratégias dos prefeitos e secretários municipais com o DRS de Marília (Departamento Regional de Saúde). “Nosso propósito é envolver ainda mais os prefeitos no debate, buscando alinhar metas com objetivos comuns: ampliar o acesso ao atendimento, garantir igualdade nos investimentos e promover mais dinamismo na aplicação dos recursos”, explicou.

Atualmente, a regional de saúde conta com dois hospitais de pequeno porte — localizados em Lucélia e Flórida Paulista — e duas Santas Casas de médio porte: Adamantina e Osvaldo Cruz. “Queremos melhorar a distribuição dos atendimentos, ampliar a oferta de leitos e organizar melhor o suporte à população, criando uma rede mais homogênea com base no projeto de regionalização da saúde do Estado”, pontuou Tati Guilhermino.

Além de Adamantina, Mariápolis, Pacaembu, Lucélia, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Pracinha e Osvaldo Cruz, a microrregião também é composta pelos municípios de Salmourão e Sagres.

Com informações e foto: Impacto

