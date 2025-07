Câmara aprova homenagem a ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, pela conquista do título regional do vôlei masculino

A Câmara Municipal de Adamantina, aprovou uma Moção de Congratulações e Aplausos à Escola ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, pela conquista do título regional, que garantiu vaga na fase regional e estadual – JEESP.

Com a conquista a cidade de Adamantina estará novamente representada na fase estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), graças à brilhante atuação da equipe de Voleibol Masculino da ETEC Eudécio.

A equipe sagrou-se campeã da fase regional, realizada em Presidente Prudente, superando com excelência as equipes das cidades de Presidente Epitácio, Euclides da Cunha Paulista e da própria cidade-sede, Presidente Prudente.

Com essa conquista, a ETEC se classifica entre as 16 melhores equipes escolares do Estado de São Paulo, reafirmando o alto nível técnico e o comprometimento dos seus alunos/atletas e equipe técnica.

Na Moção aprovada na Câmara é destacado que “o feito é resultado do trabalho conjunto dos professores Pedro Milanezi, Hebert Arini Teixeira e Rildo José de Souza Araújo, que conduziram os alunos/atletas com dedicação e competência. A direção da escola, está sob a liderança do Prof. Sérgio Pegorari, juntamente com o apoio do ATA José Aurélio Pieretti, coordenadores, professores e demais funcionários, que foram fundamentais para a construção dessa trajetória vitoriosa”.

A Moção apresentada e aprovada na Câmara Municipal de Adamantina é de autoria do presidente do legislativo vereador Eder Ruete, sendo subscrita pelos demais vereadores adamantinenses.

“A comunidade escolar celebra com orgulho mais essa conquista, que reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação, disciplina e superação”, finaliza a Moção.

