Adamantinense é aprovado em concurso para juiz do Tribunal de Justiça de SP

O adamantinense Luiz Fernando Grassi está entre os aprovados no 191º Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). A etapa mais recente do rigoroso processo seletivo foi a avaliação de títulos, cujo resultado foi publicado na última sexta-feira (27).

A divulgação da conquista foi feita pelo Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente nesta segunda-feira (1º), instituição onde Luiz Fernando cursou Direito. Filho do casal Anésio Grassi e Inês Zampar Grassi, ele é servidor concursado do TJSP.

Em Adamantina, a família comemora a conquista e destaca toda a trajetória de dedicação e estudos constantes que agora o conduzem à magistratura paulista. “Foram anos de muita luta e persistência. Estamos muito orgulhosos, felizes e o parabenizamos por essa conquista”, destacaram os pais e familiares ao portal sigamais.

Em seu site, a Toledo Prudente celebrou a aprovação de Luiz Fernando, destacando uma trajetória marcada por empenho, estudo e compromisso com a Justiça.

Em entrevista ao canal da instituição, o novo juiz ressaltou a importância de sua formação acadêmica. “Durante minha formação na Toledo Prudente, vivi experiências marcantes que foram essenciais para a minha trajetória até a magistratura. A base jurídica oferecida pela instituição foi decisiva”, afirmou.

O 191º Concurso teve seu edital publicado em agosto do ano passado e registrou 4.422 inscritos. Desse total, 1.602 candidatos foram aprovados na primeira etapa (prova objetiva). Na segunda fase (provas discursiva e de sentenças), 141 candidatos foram aprovados. Em seguida, 131 compareceram à fase de exames orais, que resultou na aprovação de 118 candidatos. Todos foram submetidos à avaliação de títulos.

Informações do Siga Mais

.