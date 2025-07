Morre Donizete Perin, ex-colunista social

Faleceu nesta quarta-feira (2), aos 69 anos, Donizete Perin, carinhosamente conhecido como Doni. Ele será velado nesta quinta-feira (3), a partir das 13h, na Sala Tulipa do Velório Jardim da Saudade Haddad. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério Municipal de Adamantina.

Doni foi um dos colunistas sociais mais emblemáticos do município e da região, conhecido pelo trabalho à frente da coluna Voga, publicada por mais de uma década no jornal Diário do Oeste. Sua presença marcante nos eventos sociais, olhar apurado para os bastidores das personalidades e linguagem irreverente conquistaram leitores e fontes entre os mais diversos grupos sociais da cidade.

Em uma matéria publicada pela Revista VOX em 2019, Doni contou detalhes de sua trajetória no colunismo, iniciada ainda como colaborador do jornalista Sérgio Vanderlei. Quando Sérgio deixou o Diário do Oeste para fundar o jornal IMPACTO, Doni assumiu oficialmente a coluna, que passou a se chamar Voga by Doni e ganhou projeção regional.



“Como atuava há muito tempo na área da educação, já conhecia muita gente, o que ajudou no início. Muitos professores, dos mais diversos grupos sociais da cidade, eram minhas fontes, então circulava por todos os meios”, relembrou na entrevista.

Durante cerca de 15 anos, Doni esteve presente nos eventos mais diversos: desde casamentos e aniversários até almoços de domingo e bailes tradicionais. Com frequência, era convidado para festas em outras cidades, com todas as despesas pagas, tamanha a sua relevância como colunista.

A coluna não trazia apenas fotos: incluía também informações sobre casamentos, separações, novidades sociais e até os famosos “ti ti tis” que agitavam a cidade. “Trazia as notícias das personalidades e não poupava ninguém. Os ‘ti ti ti’ eram outra marca da Voga”, contou à VOX.



Apesar das mais de 100 fotos tiradas em cada evento, Doni fazia uma curadoria rigorosa do que seria publicado. Isso, às vezes, gerava críticas. “Muitos me criticavam, ficavam chateados, mas, pelo espaço, era impossível agradar a todos”, disse.

Sua influência foi tamanha que chegou a organizar a tradicional Festa do Vinho e do Queijo, evento de prestígio na sociedade adamantinense. Nos anos 2000, inovou ao criar um site onde publicava os registros que não entravam no jornal impresso – um avanço para a época.



A rotina agitada foi interrompida em 2013, por conta de problemas de saúde. Desde então, Doni passou a usar o Facebook para compartilhar memórias da época da coluna e receber contribuições de amigos, que pediam a divulgação de eventos e homenagens.

Doni deixa sua marca na memória cultural e social de Adamantina. (Por: Impacto)