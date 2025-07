Prefeitura de Adamantina atende reivindicação dos Agentes Comunitários de Saúde e inicia pagamento de adicional de insalubridade

A Prefeitura de Adamantina, por meio da atual gestão, atendeu a uma antiga e legítima demanda dos Agentes Comunitários de Saúde e determinou a reanálise do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), documento que serve de base técnica para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da área da saúde.

Como resultado dessa iniciativa, o adicional de insalubridade já passou a ser incluído na folha de pagamento do presente mês, garantindo aos profissionais o reconhecimento financeiro pelo trabalho realizado em condições especiais.



A medida foi adotada diante de decisões judiciais recentes que reconhecem o direito ao adicional de insalubridade para os servidores, especialmente os Agentes Comunitários de Saúde. A reanálise do LTCAT, determinada pela atual administração municipal, teve como objetivo atualizar e adequar o documento técnico à legislação vigente e à realidade funcional dos servidores, promovendo segurança, transparência e valorização profissional.

Trata-se de uma decisão fundamentada de forma estritamente técnica e justa, assegurando o cumprimento da legislação e o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores com base em critérios técnicos e objetivos.



A iniciativa demonstra a atenção e sensibilidade da atual gestão às demandas apresentadas pelos servidores, refletindo uma postura ativa e comprometida com o atendimento às reivindicações legítimas da categoria.

“A valorização do servidor público é uma diretriz da nossa gestão. A atualização do LTCAT e a efetivação do adicional de insalubridade refletem nosso respeito aos profissionais da saúde e nosso compromisso com a legalidade e embasamento técnico para as decisões”, destaca a administração municipal.

A Prefeitura de Adamantina reafirma sua disposição em promover políticas públicas responsáveis e inclusivas, que beneficiem diretamente o funcionalismo público e a população. (Assessoria – Foto: Drone – Adamantina NET)