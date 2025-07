BOTECO DO PAVÃO celebra 1 ano com costelão e shows neste sábado em Adamantina

Evento terá ainda sete atrações e shows. Adquira já sua pulseira e participe!

O Boteco do Pavão comemora seu primeiro ano de funcionamento neste sábado (5), a partir das 11h, com um grande evento no bairro Pavão, cerca de 4 km após a Eco Ville, em Adamantina.

A celebração contará com costelão fogo de chão à vontade, acompanhado de arroz, mandioca e outros pratos, além de completo serviço de bar. A animação musical fica por conta de um “Encontro de Violeiros e Convidados”, com pelo menos sete atrações que marcaram presença ao longo do ano, incluindo Cidinha e Paulão, Jonathan Souza e Thiago, Krica Show, Maldonado, Donizeti Show, Rick Barbosa e Adelino Nunes.

“Para nós é momento de grande celebração em comemorarmos este primeiro ano de funcionamento. Agradecemos a Deus e aos clientes e amigos que nos permitiram chegar até aqui”, destacaram os proprietários Suzy e Marrom.

A entrada é livre, mas para participar do almoço é necessário adquirir a pulseira, ao custo de R$ 35. Informações pelo telefone (11) 94176-8696, com Marrom.





“O TRABALHO TUDO VENCE”

Vale destacar o trabalho, empenho e dedicação do casal Suzy e Marrom para tornar o Boteco do Pavão em um dos atrativos da Cidade Joia, promovendo o turismo rural e proporcionando um ambiente familiar e agradável, a foto acima é prova deste sonho que se torna realidade e que ganha evoluções constantes. (Por: Redação)

