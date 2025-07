Alexandre Teixeira e Wendel Soares tomam posse para nova gestão na Reitoria da FAI

O reitor do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e seu vice, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, assinaram nesta terça-feira, 1º de julho, diante do prefeito José Carlos Tiveron (Novo), o termo de posse para uma nova gestão à frente da Instituição Municipal de Ensino Superior.

Ambos foram reconduzidos ao cargo por mais quatro anos, de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2029, após receberem o maior número de votos no Conselho Universitário (CONSU) e os seus nomes, indicados pelo prefeito, serem referendados por unanimidade pela Câmara Municipal.

Segundo Teixeira, a candidatura à reeleição esteve fundamentada na continuidade das ações que vêm gerando resultados significativos para a FAI. “Minha decisão de disputar novamente o cargo de reitor está diretamente ligada ao compromisso com a continuidade de projetos estratégicos que visam o fortalecimento da FAI como referência em ensino superior de qualidade. Ao longo da gestão, avançamos em áreas fundamentais como infraestrutura, inovação pedagógica, valorização docente e inserção regional. Ainda temos importantes ações em andamento e acredito que, com planejamento e responsabilidade, podemos consolidar conquistas e ampliar oportunidades para nossos alunos, docentes e colaboradores. Meu objetivo é seguir promovendo uma gestão participativa, transparente e comprometida com o crescimento sustentável da Instituição” explicou o reitor reconduzido.

Eleição

Além da chapa dos atuais reitor e vice-reitor, outras duas disputaram a eleição para a Reitoria da FAI, visando a gestão entre 2025 e 2029: uma encabeçada pela atual pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia Veronez, com o Prof. Dr. Estêvão Zilioli — atual coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA) — como vice; e outra, liderada pela atual pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, tendo como vice o Prof. Dr. Alexandre Wolf, coordenador do curso de Medicina Veterinária.

O processo eleitoral para escolha do reitor e vice-reitor do Centro Universitário de Adamantina é regido pela Resolução CONSU nº 02/2025, aprovada em sessão do Conselho Universitário realizada em 19 de março. A FAI é uma autarquia pública municipal e o Conselho Universitário (CONSU) é o órgão máximo de deliberação da Instituição.

Conforme a resolução, os candidatos devem ser professores doutores concursados, com no mínimo cinco anos de docência na Instituição. A candidatura ocorre em dupla (reitor e vice-reitor), mediante a apresentação de um projeto de gestão administrativa e acadêmica comum, elaborado com base na realidade institucional e nas perspectivas futuras da FAI.

Após o recebimento dos projetos e a votação interna do CONSU, é composta uma lista tríplice, que é encaminhada ao prefeito, responsável por indicar um dos nomes para exercer o cargo de reitor da Instituição. Em seguida, a escolha do chefe do Executivo é submetida à aprovação da Câmara Municipal, conforme estabelece a Lei Complementar Municipal nº 274/2017.

Esse processo garante a legalidade, a transparência e a participação democrática, valorizando a trajetória acadêmica dos candidatos e o compromisso com a continuidade institucional e a excelência do Ensino Superior público.

Por Daniel Torres e Jesana Lima

.