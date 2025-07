Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública para apresentação dos resultados obtidos por meio de formulário divulgado aos fazedores de cultura do município

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta segunda-feira (28), a partir das 19h no anfiteatro Fernando Paloni audiência para consulta e escuta pública acerca do Plano de Aplicação dos Recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Ciclo 2.

Na oportunidade, os agentes culturais que também não participaram dos encontros anteriores poderão dar suas contribuições.

Relembre – No encontro realizado no mês de junho, participaram 32 artistas que puderam dar suas sugestões, fazer proposições referentes às diferentes áreas, sugerir mudanças e, ainda, pontuar as dificuldades enfrentadas no ciclo anterior. O município receberá nos próximos 4 quatro ciclos o montante de R$1.062.991,60 e em 2025, é esperado o repasse de R$265.747,90.