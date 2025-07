Obras de reforma e ampliação do Pronto-Socorro estão previstas para término até outubro

Em junho de 2023 a Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus inaugurou o prédio construído para abrigar o novo Pronto-socorro Municipal. Agora, com mais obras em andamento, a administração do hospital adamantinense projeta finalizar a segunda etapa da reforma e ampliação do espaço até o mês de outubro, conforme divulgou o Portal Impacto Notícias.

Agora, o antigo espaço passa por modernização para funcionar como entrada exclusiva de pacientes transportados por ambulâncias. Com a melhoria de toda a estrutura, são 521,6 metros quadrados que permitirão readequar o fluxo de atendimento e garantir mais conforto tanto para pacientes quanto para profissionais. “Além de ampliar o espaço, a reforma possibilita uma divisão mais organizada dos atendimentos, melhorando significativamente o serviço prestado”, destacou a direção da Santa Casa ao site.

O investimento total, financiado com apoio do Centro Universitário de Adamantina e por meio de emenda parlamentar, gira em torno de R$ 1,4 milhão. Outro reforço vem do tradicional Leilão de Gado, que contribuiu com R$ 217 mil destinados à instalação de um novo sistema de climatização. A instituição também prevê aquisição de novos móveis e equipamentos para equipar as salas.

A expectativa é que as melhorias estruturais e organizacionais fortaleçam o compromisso da instituição em oferecer um atendimento para os pacientes dos 10 municípios da região abrangidos pela Santa Casa, o que soma uma população estimada de 150 mil pessoas.

A área ampliada contará com ambientes específicos para atendimento, observação, internação, pediatria, gesso, sutura, procedimentos invasivos, estabilização, além de espaços de suporte, como depósito e cozinha.

Nos últimos anos, o número de atendimentos mensais saltou de uma média de 3.700 para mais de 6 mil, segundo a gestão do hospital.

Por Folha Regional Adamantina

