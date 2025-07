Confira o que acontece em Adamantina no final de semana

O final de semana em Adamantina contará com diferentes atrações. Uma para os amantes de fotografia e a outra voltada para os esportistas.

No sábado (26), a partir das 10h acontece a abertura oficial da exposição fotográfica “Casa de Vó”, que foi idealizada por Bianca Teixeira Virgílio, diretora criativa e fotógrafa. As fotos estarão expostas no museu e arquivo histórico “Setsu Onishi”.

A exposição traz a admiração que a fotógrafa tem pelas casas antigas do município e o seu objetivo é manter uma memória viva da cidade com arquitetura nostálgica. Nas imagens, será possível observar os traços estéticos antigos que, devido a modernização das casas, estão sumindo.

As imagens ainda tem o objetivo de destacar detalhes arquitetônicos que, além de marcar o tempo através da estética, demonstra modos construtivos que faziam mais sentido à época em que foram feitas.

O museu e arquivo histórico Setsu Onishi está localizado na Alameda Ihity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

Após a abertura, a exposição fotográfica poderá ser visitada todos os dias da semana das 8h às 11h e das 13h às 17h. Aos sábados, o espaço está aberto das 9h às 12h. Além disso, será realizada uma vernissage no dia 5 de agosto a partir das 19h.

“Circuito ifood de corrida”

No domingo (27), a partir das 8h, acontece no Parque dos Pioneiros o “Circuito ifood de Corrida”. A competição traz a corrida de cinco quilômetros e uma caminhada de três.

A circuito que é realizada pelo IFOOD Adamantina e organizada pela TvCom Running e Zona 5 Esportes integra o calendário cultural do município e conta com a parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) e a ação trará competidores de diferentes cidades.

Na retirada do kit que será composto por camiseta, medalha de participação, numeral, chip, hidratação e frutas, que acontecerá das 6h às 7h30 no local de largada, a organização pede que todos os participantes doem um quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.