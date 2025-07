Casa Afro de Adamantina promove evento alusivo ao “Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha”

Sexta-feira (25), é comemorado o “Dia da Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha” e a Casa Afro de Adamantina promove a partir das 8h um evento alusivo à data.

Conforme o site das Nações Unidas Brasil, o dia foi criado com o objetivo de dar visibilidade à luta das mulheres negras contra o racismo, machismo e desigualdades sociais, a partir do primeiro encontro que reuniu as mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas ocorrido em 1992 em Santo Domingo, na República Dominicana.

A programação contará com a participação das mulheres atendidas pelos serviços de Centro de Referência Especial em Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Adamantina, Lucélia e Sagres.

A ação em alusão a data também terá a presença da Comissão de Igualdade Racial (CIR) da 59ª Subseção da OAB de Adamantina que na oportunidade fará uma apresentação falará sobre o acesso a orientação jurídica gratuita e da Organização da Sociedade Civil Gamgazumba de Cultura Negra.

Como parte da comemoração, o Sebrae ministrará uma oficina sobre “Economia Doméstica e Planejamento Pessoal”, trazendo orientações práticas e dicas úteis para a organização financeira.

Além disso, uma equipe da Secretaria de Saúde estará no local fazendo testes rápidos em meio a Campanha do “Julho Amarelo” e, ainda, avaliações odontológicas.

“A data nos convida a refletir sobre as barreiras históricas enfrentadas pelas mulheres negras e a importância de criar espaços que celebrem sua trajetória e fortaleçam sua autoestima. É uma manhã de encontros e reconhecimento”, afirma o supervisor da Casa Afro, Daniel Angria.

A iniciativa é organizada pela Casa Afro, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, com apoio do CRAS e CREAS, equipamentos da Secretaria de Assistência Social.

Serviço – A Casa Afro Brasil de Adamantina está localizada na Rua Augusto Rossi, 21 – Jardim Primavera. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 99633-5113.

Jornalista Natacha Dominato

.