Prefeitura de Adamantina realiza mutirão de exames de densitometria óssea, tomografia e ressonância magnética

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início neste sábado, 26 de julho, a um importante mutirão de exames de imagem. A iniciativa contempla exames de densitometria óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética, com o objetivo de reduzir drasticamente a fila de espera e ampliar o acesso da população aos serviços de diagnóstico.

O mutirão será possível graças a um repasse de R$ 300 mil feito pela deputada federal Adriana Ventura (NOVO/SP), que destinou o recurso especialmente para este fim. Os exames serão realizados em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, instituição referência na região.

Atualmente, a fila de espera no município é composta por 88 pessoas aguardando o exame de densitometria óssea, 70 esperando por tomografia e 101 para ressonância magnética, totalizando 259 munícipes beneficiados diretamente nesta fase do mutirão.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a lista geral de espera para exames em Adamantina ultrapassa 5 mil solicitações, incluindo exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos de diagnóstico — alguns com pedidos protocolados ainda em 2020. Diante desse cenário, a ação representa um passo essencial para desafogar o sistema de saúde e garantir atendimento mais ágil e eficaz à população.

A administração municipal destaca que o mutirão é fruto de planejamento estratégico e da mobilização junto a representantes parlamentares comprometidos com a saúde pública. “Com o apoio de recursos federais e a atuação conjunta com a Santa Casa, estamos conseguindo avançar no cuidado com a saúde da nossa população, oferecendo mais dignidade e qualidade de vida”, destaca a equipe da Secretaria.

A expectativa é de que, além de atender a demanda atual, o mutirão também sirva de modelo para futuras ações que busquem acelerar o acesso aos serviços essenciais de saúde e fortalecer o atendimento em rede no município.

Jornalista Natacha Dominato – Foto: Sigamais

.