Polícia Militar prende homem em Adamantina com drogas, dinheiro e anabolizantes proibidos

Um homem de 28 anos foi detido em flagrante na tarde desta quarta-feira (16), em Adamantina, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar por volta das 15h, na Alameda das Margaridas, localizada no bairro Vila Jardim.

Durante patrulhamento pela região, os policiais se depararam com um veículo GM Astra estacionado em frente à casa do suspeito. Conforme relato da PM, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor teria demonstrado comportamento suspeito, freando o carro de forma repentina e se abaixando no banco na tentativa de evitar ser visto, o que motivou a abordagem.



No momento da ação, os policiais flagraram o homem esfarelando porções de maconha no console do automóvel. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado em sua posse pessoal, no interior do veículo foram localizados: porções da droga, R$ 1.108 em espécie (em notas de R$ 100 e R$ 2), uma máquina de cartão, um celular e um cartão bancário — todos os itens foram apreendidos. Questionado, o indivíduo não soube explicar a origem do dinheiro e do equipamento de cobrança eletrônica.

Diante dos fatos, do histórico criminal do suspeito — que já havia sido preso anteriormente por tráfico — e de informações colhidas em investigações anteriores, os policiais solicitaram a entrada na residência. Segundo a corporação, a mãe do investigado autorizou a busca domiciliar.



Durante a averiguação no imóvel, foram encontrados dois invólucros com substância semelhante à cocaína e diversos frascos de anabolizantes, supostamente proibidos pela Anvisa, que estavam armazenados na cômoda do quarto. Já na cozinha, os policiais localizaram um pacote com sachês comumente usados para embalar entorpecentes, além de duas porções de haxixe.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi algemado e conduzido à Delegacia da Polícia Civil. A prisão foi confirmada pela autoridade de plantão, e o acusado foi encaminhado à cadeia pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. (Por: Redação)