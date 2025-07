Duplicação da Rodovia SP-294 até Panorama atrasa, mas pode começar até o final do ano

A duplicação da SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), no trecho que corta a microrregião de Adamantina até Panorama, sofreu atraso. A previsão inicial era de que as obras começassem ainda no primeiro semestre de 2025, mas, segundo reportagem do jornal Diário de Tupã desta terça-feira (15), o início pode ficar para o final do ano, a depender da liberação das licenças ambientais pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Até o momento, não há prazo definido para a emissão dessas autorizações.

De acordo com a Eixo SP, concessionária responsável pela gestão da rodovia, o investimento estimado para a duplicação de todo o trecho da SP-294 é de R$ 1,3 bilhão. A obra está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado e deverá ser concluída em até cinco anos após o início dos trabalhos.

Em nota divulgada em fevereiro deste ano, a Eixo SP afirmou que o trecho da duplicação em Adamantina estava programado para iniciar no primeiro semestre de 2025. A concessionária detalhou que o projeto inclui a implantação de duas pistas duplas, remodelação dos viadutos, novos dispositivos de retorno e modernização dos acessos às cidades ao longo do trajeto.

Outro destaque do projeto, segundo a Eixo SP, é a construção de passarelas para pedestres. Estão previstas, inicialmente, duas passarelas para o município de Adamantina, contribuindo para a segurança e mobilidade da população local.

Por Impacto Notícias

