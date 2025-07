Adamantina recebe “Circuito ifood de Corrida” no próximo dia 27 de julho

Adamantina receberá no domingo, 27 de julho, o “Circuito ifood de Corrida”. A competição tem início às 8h e a largada acontece no Parque dos Pioneiros. O circuito integra duas provas que são a corrida de cinco quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros.

A competição que é realizada pelo IFOOD Adamantina integra o calendário cultural do município e conta com a parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) e a ação trará competidores de diferentes cidades.

As inscrições para os competidores já estão abertas e devem ser feitas no site: https://tvcomrunning.com.br/ circuito-ifood-de-corrida- adamantina-sp.

Na retirada do kit que será composto por camiseta, medalha de participação, numeral, chip, hidratação e frutas, que acontecerá das 6h às 7h30 no local de largada, a organização pede que todos os participantes doem um quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Além do kit, serão premiação do 1º ao 5º colocado no geral (tempo bruto) e premiação nas categorias por idade, também do 1º 5º lugar, considerando tempo líquido.

Adamantina é a segunda cidade do Brasil a receber o circuito. A primeira foi a cidade de Lagarto no estado de Sergipe. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas ainda pelo telefone (18)99701-6948