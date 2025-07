Batalha Afro Urbana movimenta pista de skate neste sábado (19) em Adamantina

Sábado (19), a partir das 16h na pista de skate do Parque dos Pioneiros acontece a Batalha Afro Urbana. O evento é promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e a realização é da Casa Afro SP Brasil de Adamantina. Sábado (19), a partir das 16h na pista de skate do Parque dos Pioneiros acontece a Batalha Afro Urbana. O evento é promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e a realização é da Casa Afro SP Brasil de Adamantina.

A programação que é gratuita une música e arte e tem o objetivo de dar visibilidade à cultura hip-hop, contar com a participação dos talentos regionais e, ainda, fomentar os espaços de convivência.

A batalha Afro Urbana tem início às 17h, com os shows de MC Maicon Adam, Tio Will MC e Negreen The Creator.