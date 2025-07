Atletas de Adamantina viajam para participar dos Jogos Regionais em Ourinhos

Na tarde desta terça-feira (16), a delegação de Adamantina embarcou rumo à cidade de Ourinhos, onde representará o município na 67ª edição dos Jogos Regionais. A competição, que reúne os principais talentos esportivos da 7ª região do Estado de São Paulo, acontece até o dia 26 de julho.

A equipe adamantinense é composta por 120 atletas, que participarão de 15 modalidades esportivas ao longo do evento. A expectativa é de bons resultados e, sobretudo, de troca de experiências e fortalecimento do esporte local. Estarão em disputa categorias nas modalidades: voleibol, futebol, futsal, karatê, tênis de mesa, biribol, atletismo, capoeira, vôlei de praia e tênis, entre outras.

Segundo informações da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, organizadora do evento, esta edição dos Jogos Regionais conta com 24 modalidades — uma a mais do que no ano anterior — e abrange duas categorias de competição: sub-21 e livre.

Além de Adamantina, outros 64 municípios da 7ª região administrativa do estado confirmaram participação, totalizando milhares de atletas e equipes em busca de medalhas, reconhecimento e, em alguns casos, classificação para os Jogos Abertos do Interior, que ocorrem no segundo semestre.

A torcida agora é para que os atletas tenham uma excelente atuação e retornem com conquistas e ainda mais orgulho para a cidade.

Jornalista Natacha Dominato

