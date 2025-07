PACHECO & GRION é destaque nacional e conquista prêmio com viagem à África do Sul

A corretora Pacheco & Grion, de Adamantina, alcançou mais um marco em sua trajetória ao ser premiada em âmbito nacional por sua atuação de destaque junto ao Grupo HDI Seguros. Com 50 anos de experiência no mercado, a empresa foi contemplada com uma viagem internacional à África do Sul, fruto de sua performance na campanha Conexão Mundo e Brasil, considerada a maior ação de incentivo do setor no país.

A campanha premiou os 100 melhores corretores do Brasil, e a Pacheco & Grion se destacou como única representante da região entre centenas de empresas concorrentes. A viagem aconteceu entre os dias 25 de maio e 4 de junho de 2025 e celebrou os profissionais que mais se destacaram na comercialização de apólices.

Durante o evento de premiação, a equipe da corretora recebeu o reconhecimento das principais lideranças da HDI Seguros, como o diretor-presidente Eduardo Stefanello Dal Ri, o vice-presidente comercial Paulo Ricardo Cesário Costa e o vice-presidente de produção Marcos Machini.

Com meio século de atuação sólida e confiável, a Pacheco & Grion reafirma seu compromisso com um atendimento próximo, transparente e soluções personalizadas que atendem às reais necessidades dos clientes.

“Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e da confiança que nossos clientes depositam em nós. É um orgulho representar Adamantina e estar entre os melhores do Brasil”, afirmaram Juarez e Neto Grion, diretores da empresa.

.