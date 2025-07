Andreia Ribeiro analisa trabalho e diz que novos projetos serão implantados na Assistência Social

Na segunda-feira (23) esteve nos estúdios da TV Folha Regional para participar do programa Entrevista da Semana a secretária municipal de assistência social Andreia Ribeiro, que fez uma breve avaliação do trabalho realizado pela pasta nesses seis primeiros meses de 2025. A presidente do CMAS, Ivone Oliveira, a acompanhou na oportunidade.

“Estamos dando continuidade ao que era feito, mas queremos inovar para este ano. Por isso que é importante a realização da Conferência Municipal da Assistência Social, porque a gente ainda está lutando pelo percentual fixo de recursos para a área da Assistência Social, como tem a Saúde e a Educação, por exemplo”, disse.

Ainda segundo revelou a secretária, o percentual destinado para a Assistência Social no Orçamento Anual Municipal é de quase 4%.

“Os Poderes Executivo e Legislativo nos ajudam muito em manter esse percentual, para que sempre tenhamos ideias e ações inovadores para cada vez avançar na área. E teremos novidades este ano”, afirmou.

Andreia explicou também na entrevista que os resultados obtidos das discussões e propostas da 14ª Conferência Municipal, promovida nesta sexta-feira (27), serão encaminhados e apresentadas na Conferência Estadual e, depois, na Nacional da Assistência Social.

Durante o encontro avaliamos como está a área no nosso município, apontando os aspectos positivos e negativos, bem como avaliando o que precisa ser melhorado, uma vez que a assistência social é Política Pública desde 1993, ou seja, um direito da pessoa e dever do estado”, completou.

A entrevista está disponível para ser assistida no portal adamantinanet.com.br e nas plataformas digitas do Folha Regional (YouTube e Facebook).

Por Folha Regional Adamantina

