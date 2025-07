Veja quem são as vítimas de queda de avião de pequeno porte em Rio Preto

O avião decolou do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, de São José do Rio Preto, no fim da manhã. O destino da aeronave não foi informado.

Os bombeiros foram acionados às 11h50 e enviaram seis viaturas para atender à ocorrência. Não houve fogo ou vazamento de combustível. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Técnico-Científica também enviaram equipes.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas sofreram politraumatismo craniano.

O avião é um CAP-4 Paulistinha, prefixo PP-RDJ, fabricado em 1943, e que, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto e estava em situação normal para voo de instrução privada.

O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria na data do acidente. Não há informações sobre o que causou o acidente. As causas serão investigadas pelo CENIPA.