Nelson Baraldi destaca trabalho desenvolvido pelo Lar dos Velhos em Adamantina

Como entrevistado da semana a TV Folha Regional recebeu nos estúdios, ao vivo, o presidente do Lar dos Velhos de Adamantina, Nelson Carlos Baraldi, para falar sobre o trabalho desenvolvido pela entidade no município.

Atualmente com 49 idosos residentes, o Lar oferece todos os serviços diários de acolhimento e todos os cuidados, desde alimentação, vestuários, saúde até entretenimento, promovidos pelos diversos profissionais.

“Para manter toda essa estrutura a entidade tem uma média de despesa mensal de R$ 150 mil, o que resulta em R$ 1,8 milhão por ano, aproximadamente. As nossas fontes de receitas são diversas, através de repasses dos governos municipal e estadual, a do federal é irrisória, além das igrejas e das promoções que a gente faz ao longo do ano, como a Festa Junina que resultou em R$ 68 mil de lucro. Mas, por exemplo, o ano começou pra gente com um déficit de mais ou menos R$ 200 mil que estamos revertendo, com a ajuda dos vereadores, dos deputados e o Município fazendo o que pode para contribuir, bem como parceiros como a Camda que tem feito maravilhas para o Lar dos Velhos”, contextualizou.

Baraldi também informou como os interessados podem colaborar com o Lar, por meio de Pix para a chave 44.875.110/0001-72 ou ainda basta ligar no telefone 3521 3308 e programar uma data para o recebimento das doações.

A entrevista completa está disponível nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube), bem como no portal adamantinanet.com.br

Por Folha Regional Adamantina

