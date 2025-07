Licitação para definir empresa organizadora da ExpoVerde é aberta

Anunciada no dia 11 de julho, para ser realizada de 4 a 7 de setembro, no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva, portanto, daqui 50 dia praticamente, a ExpoVerde 2025 precisa ainda ser estruturada. Por isso, na última terça-feira (22) a Prefeitura de Adamantina abriu o processo licitatório que definirá a empresa organizadora que ficará responsável pela execução e exploração comercial do evento deste ano.

Com a proposta de que não haja ônus ou investimento financeiro do Município, a sessão que revelará a vencedora está marcada para menos de um mês da festa, o dia 5 de agosto.

De acordo com o Edital, toda a estrutura precisará estar montada no Poliesportivo até o dia 29 de agosto. E para a escolha da vencedora será lavado em consideração a apresentação do melhor projeto a partir dos pontos e critérios estabelecidos, por exemplo, capacidade técnica comprovada, estratégia de promoção do evento, integração com o comércio local, entre outros.

Como a empresa organizadora ficará autorizada a explorar a praça de alimentação dentro do Recinto, assim como a entrada de vendedores ambulantes, o documento que embasa a licitação traz ainda limites de valores para a venda de algumas comidas e bebidas durante o evento, como pastel (carne/queijo) e cachorro quente a R$ 15,00, cerveja lata de 350ml (Brahma ou Skol) a R$ 10,00 ou (Heineken ou Budweiser) a R$ 13,00, água mineral garrafa de 500ml a R$ 5,00 e refrigerante lata de 350ml a R$ 6,00.

A edição de 2024 da Expo teve um custo para a Prefeitura de R$ 562 mil na contratação da empresa organizadora. No entanto, para este ano o Edital prevê que não haja pagamento por parte dos cofres públicos, em contrapartida o Município assume, além da mão de obra, maquinário e serviços públicos no Poliesportivo, a disponibilização de equipes de paramédicos e outros serviços, a contratação dos quatro shows musicais e pagamento de direitos autorais, entre outros deveres. Mas, também, terá direitos como a exploração da venda dos estandes da exposição, a 30 camarotes e a reserva de espaço para entidades do município.

