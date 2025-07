Ex-morador de Adamantina morre em grave acidente na SP-294

Na noite de sábado (26), por volta das 22h45, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a uma ocorrência grave na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na altura do km 682, em Pauliceia.

O acidente, uma colisão frontal seguida de capotamento, resultou na morte de um dos condutores e deixou várias pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o sinistro envolveu dois veículos: um GM/Corsa vermelho, com placas de Junqueirópolis, e um Ford/Fiesta prata, de Adamantina. O condutor do Fiesta, um homem de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

João Marçal, morador de Adamantina, é a vítima fatal deste grave acidente.

A passageira, sua esposa de 74 anos, foi socorrida em estado grave ao Pronto Socorro de Panorama.

O condutor do GM/Corsa, de 38 anos, inabilitado e com sinais visíveis de embriaguez, recusou-se a realizar o teste do etilómetro. Diante dos fatos, foi preso em flagrante e conduzido sob escolta policial ao Pronto Socorro de Dracena, permanecendo à disposição da Justiça, conforme a polícia.

O automóvel foi apreendido devido a licenciamento vencido.

Além do condutor, outros três ocupantes do Corsa – duas mulheres (57 e 77 anos) e um homem de 39 – também ficaram gravemente feridos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Dracena, e o envolvido responderá por diversos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.