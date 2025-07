Examina Diagnósticos recebe mulheres da região em mutirão de mamografia

A Examina Diagnósticos, de Adamantina, referência regional em exames de imagem, está recebendo neste mês de julho um grupo de mulheres de Salmourão para a realização de mamografias.

A ação preventiva de saúde da mulher ocorre em sintonia com o Programa Pense Rosa, por meio de uma iniciativa do Sindicato Rural de Inúbia Paulista, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP), com apoio da Prefeitura de Salmourão.

Participam do mutirão 50 mulheres, com atendimentos previamente agendados e realizados em grupos. As pacientes são acolhidas na clínica, orientadas sobre o exame e, em seguida, realizam a mamografia (assista conteúdo especial). Após a captura das imagens, a última etapa consiste na emissão do laudo pelo médico radiologista responsável.

As participantes do Pense Rosa também são recepcionadas com um café da manhã especial oferecido pela Examina.

Mamografia e prevenção

Aliada ao autoexame, a mamografia é uma ferramenta essencial para a detecção precoce do câncer de mama. O exame permite identificar lesões ainda não palpáveis, possibilitando intervenção médica antes que a doença se desenvolva e se torne mais agressiva. Realizar a mamografia dentro da faixa etária recomendada aumenta significativamente as chances de diagnóstico em estágios iniciais, reduz a mortalidade e permite tratamentos menos invasivos.

Referência regional

Em Adamantina, a Examina Diagnósticos oferece tecnologia de ponta, com equipamentos modernos que geram imagens de alta qualidade, fundamentais para um diagnóstico seguro e eficaz. A clínica conta com um portfólio completo de exames, com procedimentos que garantem agilidade e segurança.

A estrutura contempla exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ultrassonografia com Doppler, raio-x digital, densitometria óssea e mamografia.

Sob nova direção, a clínica realinhou seu atendimento, desde a recepção até a realização dos exames e emissão dos laudos, reafirmando o compromisso com um serviço profissional qualificado, humanizado e acolhedor.

Serviço

Examina Diagnósticos

De segunda a sexta, das 7h às 18h

Aos sábados, das 8h às 13h

Fone (18) 3880-0080 | WhatsApp (18) 99733-0045

Alameda João Andrade, altura do nº 60, anexo à Santa Casa de Adamantina, Adamantina/SP.