Jornalismo da FAI: 20 anos de histórias…

“Ser jornalista é carregar a responsabilidade de contar a história com precisão, mesmo quando a verdade é desconfortável.”

“Existem dias em que o jornalismo registra fatos que, no futuro serão contados nos livros – e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever a história.” (Fatima Bernardes)

Sérgio Barbosa (*)

Aos que ficaram pelo caminho, dedico!

Participar e fazer História, faz parte da trajetória daquelas PESSOAS que marcaram presença em momentos importantes, haja vista que o PASSADO está no PRESENTE em uma perspectiva de FUTURO…

Portanto, desde o início desta CAMINHADA, ou seja, do curso de JORNALISMO da FAI- Faculdades Adamantinenses Integradas naquela época (2.001), hoje, Centro Universitário de Adamantina, proporciona muitos DESENCONTROS para aqueles/as ALUNOS/AS que iniciaram a GRADUAÇÃO de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em JORNALISMO na instituição…

Porém, dependendo sempre deste ou do outro lado, NOVE DISCENTES concluíram o CAMINHO nos quatro anos de AULAS, PESQUISAS, LEITURAS e outros, por isso, trata-se de uma TURMA que superou todos os DESAFIOS e IMPREVISTOS neste período da graduação (julho/2.001 – julho/2.005).

Como afirmou o pensador do outro tempo, a saber: A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR, assim, cada qual deve saber como fazer a REFLEXÃO PESSOAL neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

Também, deve-se REGISTRAR que tais COMEMORAÇÕES são mais do que necessárias, isso é, pelo menos para essa TURMA DE DIPLOMADOS/AS do curso de JORNALISMO da FAI (2.005); ainda, tais considerações estão nos ANAIS que compõem a HISTÓRIA da instituição e assim por diante…

Foram anos e anos para os/as DISCENTES, bem como, com apoio dos DOCENTES que estiveram envolvidos neste período acadêmico, tendo sempre, o APOIO do Diretor Geral daquela época, ou seja, PROF. DR. GILSON JOÃO PARISOTO (in memoriam) e equipe…

Como sempre, todas as PRIMEIRAS TURMAS dos cursos de graduação, ainda, em todas as áreas acadêmicas, acabam, como diz aquele dito popular, PAGANDO O PATO, desta forma, com essa TURMA não foi diferente…

Tenho certeza que todos/as os/as ACADÊMICOS/AS que fizeram parte desta TRAJETÓRIA HISTÓRICA, ainda, desde o início em julho de 2.001 e o término com a DIPLOMAÇÃO em julho de 2.005, são TESTEMUNHAS OCULARES deste processo de FORMAÇÃO ACADÊMICA, isso é, cada qual com seus DESENCONTROS como DISCENTE…

Neste TEXTO, tal REGISTRO se faz necessário para muitas APROXIMAÇÕES com os/as DIPLOMADOS/AS do curso de JORNALISMO da FAI, tendo em vista que a MEMÓRIA é a pedra FUNDAMENTAL para que tais FATOS não sejam deixados de lado, portanto, A QUEM HONRA, HONRA!

AVE TURMA DE JORNALISMO DA FAI (julho/2.005)!

AVE ADRIANA, CLÁUDIO JOSÉ, GIULIANO, HEVELLIN, MAURÍCIO, RAQUEL, RICARDO BISPO e SÉRGIO VANDERLEI…

(*) jornalista profissional diplomado – MTb No. 16.772/SP – MS 18.209/SJSP

