Equipe feminina de karatê de Adamantina conquista vice-campeonato nos Jogos Regionais e garante vaga para os Jogos Abertos

Com garra, técnica e espírito de superação, a equipe feminina de karatê de Adamantina alcançou um feito expressivo nos Jogos Regionais: o vice-campeonato geral da modalidade. O resultado coloca o município em destaque, superando cidades com tradição no esporte, como Marília, Ourinhos e Tupã.

A equipe, composta por apenas cinco atletas, mostrou grande desempenho diante da forte concorrência de dez cidades participantes. Mesmo com um grupo reduzido, as karatecas de Adamantina somaram pontos importantes e terminaram a competição a apenas seis pontos da primeira colocada — um sinal claro do alto nível técnico e competitivo apresentado.

No total, as atletas conquistaram sete medalhas: quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze. A conquista reforça o trabalho de preparação desenvolvido com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, que tem incentivado a participação feminina em diversas modalidades esportivas.

Além do prestígio regional, o desempenho garantiu à equipe uma vaga para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados na cidade de Ribeirão Preto. A participação no evento representa mais uma oportunidade para as atletas demonstrarem talento e dedicação em uma competição de nível estadual. A classificação é motivo de orgulho para Adamantina.

