Presos por furto e roubo em Adamantina são liberados pela Justiça na audiência de custódia

Os quatro envolvidos presos em flagrante em duas ocorrências – de furto e roubo – registradas nesta segunda-feira (21) pela Polícia Militar em Adamantina, e que tiveram as prisões mantidas pela Polícia Civil, foram liberados pela Justiça na audiência de custódia, realizada hoje (22).

Nas respectivas audiências de custódia, nos dois casos – o Ministério Público se manifestou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, mas o juiz da audiência de custódia determinou a soltura. Com a decisão, foram liberados após as formalizações.

A audiência de custódia foi inserida no Código de Processo Penal pela chamada Lei Anticrime, de 2019, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente à época, Jair Bolsonaro, quando Sérgio Moro era Ministro da Justiça.



Em um dos casos pautados na audiência de custódia, dois homens, de 34 e 23 anos, foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira pela PM após furtarem a bateria de um caminhão estacionado nas proximidades do Ginásio de Esportes Paulo Camargo. Um dos envolvidos já havia sido preso dias antes, na sexta-feira (18) por furtar uma cadeira de área e botijões de gás, também na cidade, quando na ocasião foi apresentado na Polícia Civil, ouvido, autuado e colocado em liberdade.

No outro caso, um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido pela PM após roubarem uma mulher na Avenida Rio Branco, região central de Adamantina. A vítima era companheira do autor maior de idade. No roubo foi usado um pedaço de madeira para ameaçar a vítima. Quanto ao menor, é instaurado procedimento próprio que vai embasar as decisões sobre medidas que poderão ser adotadas com o mesmo. (Por: Siga Mais – Foto: Adamantina NET)