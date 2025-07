FAI renova convênio com a Santa Casa de São Carlos para viabilizar o Internato aos alunos de Medicina

Por meio do Projeto de Lei nº 032/2025 a FAI (Centro Universitário de Adamantina) viabilizou a renovação do Termo de Colaboração com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, conforme Lei Municipal n. 3.983, de 26 de maio de 2020 e Lei Federal nº 13.019/14.

Com a aprovação dos vereadores na sessão de segunda-feira (7), a Autarquia Municipal de Ensino ficou autorizada a assinar o novo documento para a realização do internato aos estudantes regularmente matriculados no curso de Medicina. O valor mensal a ser pago por aluno será de R$ 3.963,53.

“Ficam convalidadas as respectivas previsões nos anexos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento do Centro Universitário de Adamantina para o exercício de 2025. As despesas decorrentes da execução desta Lei, referentes aos exercícios subsequentes, correrão à conta de verbas próprias consignadas nos respectivos orçamentos, autorizadas as devidas suplementações se necessário”, diz o texto do PL.

Por Folha Regional Adamantina

.