BOTECO DO PAVÃO celebra seu primeiro ano em grande estilo em Adamantina

No bairro Pavão, em Adamantina, um ponto de encontro já consagrado pelos moradores completa seu primeiro ano de sucesso: o Boteco do Pavão. Sob a dedicada direção do casal Suzy e Marrom, o espaço conquistou seu lugar na Cidade Joia com uma proposta acolhedora que une boa comida, bebidas variadas e ambiente animado.

Para marcar a data especial, no último sábado, o Boteco do Pavão promoveu um almoço festivo que reuniu clientes, amigos e familiares em torno de um delicioso costelão fogo de chão, preparado com maestria e acompanhado por música ao vivo, que embalou a tarde com muito ritmo e alegria.

Aberto de quarta a domingo, sempre a partir das 10h, o Boteco do Pavão oferece um cardápio variado que inclui bebidas para todos os gostos, além de porções. Seja para um encontro descontraído ou para celebrar momentos especiais, o espaço mantém o compromisso de proporcionar uma experiência agradável e acolhedora. Visite e conheça!

