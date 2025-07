Adolescente é apreendido após furtar R$ 710 de idosa em Adamantina

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Adamantina no final da manhã desta terça-feira (15) após furtar uma idosa de 61 anos. A mulher teve R$ 710 subtraídos de sua carteira, em sua residência. A PM foi acionada.

Após o furto o menor deixou o local, retornando para sua residência, onde foi abordado pelos policiais e confessou o furto. Ele explicou que o dinheiro estava na bolsa da vítima e aproveitou-se de sua ausência para pegar o valor. O pai do adolescente acompanhou o trabalho dos policiais.

O menor foi apreendido e apresentado junto com seu pai no 1º DP da Polícia Civil de Adamantina, onde, conforme a PM, foi elaborado boletim de ocorrência de ato infracional de furto. O adolescente foi ouvido e liberado aos cuidados do seu pai. (Por: Siga Mais)