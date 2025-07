Energisa convida comunidade de Adamantina para participar de discussão sobre segurança nas atividades perto da rede elétrica

Nesta terça-feira (15), a Energisa Sul-Sudeste se reúne com profissionais da construção civil, de empresas de telecomunicações, comerciantes e comunidade em geral no primeiro “Encontro Guardião da Segurança”, em Adamantina. Com o apoio da Defesa Civil e agentes públicos locais, o evento acontece a partir das 19h, no Auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI), com o intuito de dialogar sobre o uso seguro da energia elétrica para evitar acidentes, principalmente com profissionais da construção civil. Nesta terça-feira (15), a Energisa Sul-Sudeste se reúne com profissionais da construção civil, de empresas de telecomunicações, comerciantes e comunidade em geral no primeiro “Encontro Guardião da Segurança”, em Adamantina. Com o apoio da Defesa Civil e agentes públicos locais, o evento acontece a partir das 19h, no Auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI), com o intuito de dialogar sobre o uso seguro da energia elétrica para evitar acidentes, principalmente com profissionais da construção civil.

De acordo com o coordenador de Segurança da Energisa Sul-Sudeste, Rodrigo Pontes Garcia, a Energisa tem percorrido as regionais da sua área de atuação com o compromisso de conscientizar a comunidade, com orientações de segurança, destacando os riscos aos quais as pessoas se expõem ao executar atividades próximo à rede elétrica sem os devidos cuidados.

“Nosso compromisso é levar orientações de segurança para o maior número de pessoas possível. Esse encontro vai possibilitar que as informações sejam disseminadas para o público da construção civil e esperamos que, posteriormente, todos os participantes repliquem o conhecimento para os colegas de profissão, com o objetivo de evitar acidentes e fatalidades envolvendo a rede elétrica”, destaca Rodrigo.

Gratuito, o encontro acontece a partir das 19h, no Auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI), situado à Avenida Francisco Bellusci, 100, Distrito Industrial Otávio Gacazzi.

São aguardados profissionais da construção civil em geral, instaladores de antenas, trabalhadores de manutenção e poda, eletricistas prediais, além de representantes de lojas de materiais elétricos e para construção, poder público, empresas e comunidade em geral de Adamantina e região.

https://forms.office.com/r/ YhWdCpLjVc . Os interessados podem se inscrever previamente pelo link:

.