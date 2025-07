PAT de Adamantina divulga oportunidades de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com novas vagas abertas para diferentes oportunidades de emprego.

Já a vaga para técnico instalador também é destinada ao público masculino e exige ensino médio completo ou curso técnico na área, ter entre 18 e 45 anos e, ainda, habilitação A/B.

Tem ainda três vagas para vendedor. Podem concorrer homens e mulheres que tenham ensino médio completo e 25 anos ou mais.

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected] que serão repassados as empresas que estão realizando o processo seletivo. O PAT de Adamantina funciona no prédio do Poupatempo que está situado na Avenida da Saudade nº1072. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira.