Comércio de Adamantina funciona em horário especial no feriado de 9 de julho

As lojas de Adamantina vão funcionar em horário especial nesta quarta-feira, dia 9 de julho, feriado estadual em São Paulo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932.

De acordo com o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), e conforme estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada no ano passado, os estabelecimentos comerciais estão autorizados a abrir das 9h às 15h.

A abertura no feriado é uma forma de compensação pela folga do Carnaval, em 3 de março, quando o comércio adamantinense permaneceu fechado.

Os supermercados também poderão funcionar no feriado, segundo a CCT, porém com jornada limitada a, no máximo, seis horas para os funcionários.

O calendário de funcionamento do comércio em datas especiais é definido anualmente em assembleia promovida pelo Sincomercio, com a participação de empresários e homologação do Sincomerciarios (Sindicato dos Empregados no Comércio de Tupã e Região).

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS NÃO ABREM

Na quarta-feira de feriado não haverá atendimento nas agências bancárias no estado de São Paulo. As repartições públicas municipais, estaduais e federais também não terão atendimento nesse dia. A Prefeitura de Adamantina deve divulgar na próxima semana sobre o funcionamento dos serviços públicos municipais.

Reportagem: sigamais/Foto: AdamantinaNET

