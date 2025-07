Ponte sobre o Córrego Caldeiras é interditada para início de obras em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina anunciou, por meio da Defesa Civil municipal, a interdição da Ponte sobre o Córrego Caldeiras, localizada no prolongamento da Rua Santa Catarina, no Conjunto Habitacional Mário Covas II.

A medida foi tomada para viabilizar o início das obras de construção de uma nova ponte em concreto no local. A construção da nova ponte faz parte de um convênio firmado entre a Prefeitura de Adamantina e a Defesa Civil do Estado de São Paulo, com o objetivo de modernizar a infraestrutura viária da cidade e garantir maior segurança aos motoristas e pedestres que utilizam a via.

Durante o período de obras, o tráfego de veículos pela ADM 343 será desviado. A rota alternativa definida pela administração municipal orienta que os motoristas retornem à Estrada 6, acessando-a pelo prolongamento da Rua Santos Dumont.

A Prefeitura de Adamantina solicita a compreensão dos moradores da região e dos condutores que utilizam o trecho, destacando que a obra é essencial para a melhoria da mobilidade urbana e para a segurança da população.

Mais informações e atualizações sobre o andamento da obra poderão ser obtidas nos canais oficiais da Prefeitura de Adamantina.

Com informações da Ass. de Imprensa da Prefeitura

.