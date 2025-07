Campanha do Agasalho da ETEC Eudécio Luiz Vicente arrecada mais de 600 peças

A solidariedade foi o grande destaque da Campanha do Agasalho 2025 promovida pela ETEC Eudécio Luiz Vicente, de Adamantina. Com o tema “O maior presente é a solidariedade”, a ação deste ano superou todas as expectativas e bateu recorde de arrecadação: foram 615 peças de roupas doadas, número que representa três vezes mais do que o registrado na edição anterior.

As doações foram destinadas a quatro entidades assistenciais da cidade: a Casa do Garoto (Instituição Carlos Pegoraro), a Clínica PAI Nosso Lar, a Igreja Quadrangular e a Igreja do Evangelho Pleno, que agora poderão ampliar o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade neste inverno.

A iniciativa foi organizada pela Biblioteca Ativa da ETEC, em conjunto com as Turmas de Gestão e Negócios, como parte do Projeto Interdisciplinar 2025, que visa aproximar os alunos da realidade social e estimular o protagonismo estudantil em ações de impacto comunitário.

“Nossos agradecimentos a todos que realizaram suas doações, para que pudéssemos ajudar a muitas entidades. Você fez a diferença!”, destacou a equipe responsável pela campanha, celebrando o engajamento da comunidade escolar.

A campanha é mais um exemplo de como a união entre educação e solidariedade pode transformar realidades e aquecer não apenas o corpo, mas também o coração de quem mais precisa.

Por Folha Regional Adamantina

