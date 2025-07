ALTO DAS PALMEIRAS realiza “Cachaço 2025” neste sábado em Adamantina

Últimos convites disponíveis

O aguardado evento Cachaço 2025 acontece neste sábado, dia 05 de julho, a partir das 16h, no espaço Altos das Palmeiras, em Adamantina, reunindo gastronomia de alto nível, drinks especiais, ambiente exclusivo e muita música ao vivo.

CARDÁPIO

O cardápio do Cachaço 2025 foi cuidadosamente elaborado, combinando sabores intensos e receitas especiais: batata do assador com aioli de alho assado e farofa de bacon; frango frito crocante estilo KFC com molho especial; torresminho com limão rosa e geleia de pimenta; linguiça de pernil na brasa defumada com batata rústica; bife ancho na brasa com chimichurri; burger PCQ com cheddar e maionese do chef.

No bar, as opções vão desde Heineken, gin tônica, caipirinhas e drinks autorais como o Jorge Amado, até combos de whisky, vodca e energéticos. Também haverá bebidas não alcoólicas como água, refrigerantes e drinks sem álcool como a Virgem Colada.

ATRAÇÕES

O palco será animado com três shows ao vivo: Grupo Pura Onda com muito pagode e samba

Sou Vibe, trazendo hits animados e o pagodão baiano; Resistência Ativa, banda com pegada pop rock.



O evento é dividido em áreas temáticas para garantir conforto e boa visão do palco:

Canto do pernil (mesas e cadeiras – vermelho)

Espaço panceta (mesas e cadeiras – verde)

Área do torresmo (bistrôs com banquetas – azul)

Cantinho do toicinho (bistrôs sem banquetas – amarelo)

Praça da pururuca (pista – rosa)



Os setores estão bem localizados com vista para o palco, acesso fácil ao bar e praça de alimentação, banheiros e entrada. O espaço conta ainda com Pit Smoker e Parrilla e toda estrutura coberta e arborizada.

COMPRE INGRESSOS AGORA: http://eventou.com.br/evento/CACHAcO-2025__2595

Os ingressos e reservas de mesas estão disponíveis e são limitados. O evento promete ser mais uma edição memorável do Cachaço, reunindo amigos, boa música, comida defumada de primeira e um clima descontraído. (Por: Redação)