Márcio Cardim assume cargo estadual e será elo entre governo e 53 municípios da região

O ex-prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, assumiu oficialmente na sexta-feira, 27 de junho, uma nova missão: a função de subsecretário estadual de Relações Institucionais da região de Presidente Prudente. Ele será responsável por atuar como ponte entre o Governo de São Paulo e 53 municípios da região, incluindo as regiões da Alta Paulista e Unipontal.

O posto é vinculado à Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo secretário Gilberto Kassab, de quem Cardim é aliado político e amigo pessoal. Segundo o novo subsecretário, a principal missão no cargo será “ajudar os prefeitos a desenrolarem processos e captarem recursos”, aproximando as administrações municipais do Governo do Estado.

“Os prefeitos enfrentam bastante dificuldade por conta da distância do governo estadual, principalmente nas questões de pagamentos, convênios e medições de obras. Agora quero e é uma das minhas missões, ajudar para que consigam acelerar esses processos e eliminar a burocracia”, declarou Cardim.

A sede da subsecretaria funcionará no prédio reformado do antigo DER, próximo da Base da Polícia Rodoviária em Presidente Prudente, que será reinaugurado. O espaço reunirá importantes secretarias estaduais como IAMSPE, Agricultura e Secretaria da Mulher, e contará com cerca de 400 funcionários em atividade no local.

Para assumir a nova função, Márcio Cardim foi oficialmente afastado do cargo de professor da FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas. O afastamento foi concedido pelo reitor e vice-reitor da instituição, Alexandre e Wendel.

Márcio Cardim agradeceu ao governador de São Paulo e ao secretário Gilberto Kassab pela confiança, e destacou que está à disposição dos prefeitos da região para orientar e encaminhar pedidos de recursos e projetos diretamente ao governo paulista. (Por: Adamantina NET)