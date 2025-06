Toyota moderniza em Adamantina e agora é KAMPAI

A Toyota Adamantina começa um novo capítulo de sua história com a chegada da Kampai Toyota, que substitui a antiga Via Japan Toyota. A mudança traz uma nova identidade visual e reforça o compromisso da marca com inovação e excelência no atendimento. A inauguração oficial está acontecendo neste sábado (7), das 8h às 15h, apresentando aos clientes uma loja completamente reformulada.

A novidade faz parte da integração da unidade ao Grupo Enzo, um dos maiores conglomerados automotivos do país. Com a adesão de Adamantina e também de Presidente Prudente, a Kampai Toyota passa a contar com seis concessionárias distribuídas pelos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, fortalecendo ainda mais sua atuação regional.

A loja de Adamantina foi totalmente reformada para seguir os padrões globais da Toyota, com um espaço moderno, confortável e funcional. Segundo Cristoferson Faria, diretor da unidade, o nome “Kampai” simboliza celebração. “Estamos brindando à confiança dos nossos clientes e a um futuro ainda mais promissor na região”, afirma.

Mesmo com a nova identidade, a concessionária mantém a equipe da antiga Via Japan, garantindo a continuidade no relacionamento com os clientes. O Grupo Enzo, com mais de 40 anos de história e 28 unidades no país, segue ampliando sua presença com foco em qualidade e atendimento regionalizado, respeitando as necessidades de cada cidade onde atua.

Por Folha Regional Adamantina

